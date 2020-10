Traffico Roma del 25-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sempre scorrevole ilsulle principali strade della capitale sul Raccordo Anulare prudenza per un incidente avvenuto in via di Acquafredda possibili rallentamenti riaperta viale Baccelli nella zona delle Terme di Caracalla trasporto pubblico la linea ferroviariaViterbo sospesa nel tratto Cataldo Viterbo per lavori nei pressi di fornacchia predisposto un servizio bus sostitutivo e proseguono i lavori sulla linea B della metropolitana è chiusa la stazione di Castro Pretorio e treni transitano senza fermarsi per i dettagli di quel altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it la Silvia asciuga è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...