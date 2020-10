Rai Ragazzi: nuove avventure per Kung Fu Panda, Peppa Pig, 44 Gatti e… Carlo Conti (Di domenica 25 ottobre 2020) Carlo Conti e GattoCarlo Topo Gigio, nuovo volto di Rai YoYo con le sue divertenti avventure, da domani dovrà alzare la guardia perché sulla stessa rete arrivano ben 44 Gatti. Chissà che a dargli una mano non ci pensi Peppa Pig, anche lei pronta a tornare a far compagnia al pubblico dei più piccoli con nuove avventure, o magari i guerrieri in erba di Kung Fu Panda – Le zampe del destino, che dallo scorso venerdì animano il palinsesto di RaiGulp. In attesa dell’arrivo della nuova serie con protagonisti i Puffi, le reti Rai Ragazzi hanno preparato per i loro giovani spettatori un autunno ricco. 44 Gatti: arriva ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 ottobre 2020)e GattoTopo Gigio, nuovo volto di Rai YoYo con le sue divertenti, da domani dovrà alzare la guardia perché sulla stessa rete arrivano ben 44. Chissà che a dargli una mano non ci pensiPig, anche lei pronta a tornare a far compagnia al pubblico dei più piccoli con, o magari i guerrieri in erba diFu– Le zampe del destino, che dallo scorso venerdì animano il palinsesto di RaiGulp. In attesa dell’arrivo della nuova serie con protagonisti i Puffi, le reti Raihanno preparato per i loro giovani spettatori un autunno ricco. 44: arriva ...

