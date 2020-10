Proteste di centinaia di persone a Napoli dopo il Dpcm: presenti le forze dell’ordine (Di domenica 25 ottobre 2020) Proseguono le Proteste in Campania dove nelle scorse ore si sono verificati vari atti di vandalismo e scontri tra manifestanti e polizia. Le novità si racchiudono nell’area di Piazza Vanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti a Napoli dove centinaia di persone si sono recate per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione Campania. Un cartello chiaro ed esplicito: “Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown” si legge in uno dei tanti messaggi. presenti le forze dell’ordine sul posto. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Proseguono lein Campania dove nelle scorse ore si sono verificati vari atti di vandalismo e scontri tra manifestanti e polizia. Le novità si racchiudono nell’area di Piazza Vanvitelli e nel corso pedonale di Via Scarlatti adovedisi sono recate per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione Campania. Un cartello chiaro ed esplicito: “Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown” si legge in uno dei tanti messaggi.ledell’ordine sul posto.

ROMA, 8 AGO - Continuano le proteste degli insegnanti contro i trasferimenti di ... costretti a fare le valige per raggiungere una cattedra al Nord. A Potenza un centinaio di docenti si è riunito ...

Si stanno concentrando, perché la protesta inizia alle 22, ma sono già più di un centinaio. Vogliono dire ad alta voce il loro scontento non solo per il coprifuoco voluto dalle ordinanze del ...

