Ore 14 il nuovo programma di Rai 2 con Milo Infante al debutto (Di domenica 25 ottobre 2020) Un ritorno quello di Milo Infante su Rai 2 dopo i grandi successi ottenuti ssu questa rete qualche anno fa. "Ore 14", è il nuovo programma condotto da Milo Infante e in onda lunedì 26 ottobre su Rai2 alle 14. Nel corso del programma verrà approfondita la situazione critica che sta vivendo il nostro Paese, con i pronto soccorso presi d'assalto e l'impennata di contagi e ricoveri. Anche su Rai 2 ci sarà quindi una finestra sull'attualità, a differenza di quanto succedeva negli anni passati con Detto Fatto che torna comunque, qualche minuto più tardi. Il programma di Bianca Guaccero arriva infatti alle 15, subito dopo quello di Milo

