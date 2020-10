Oculus Quest 2 e Facebook | cancellando il vostro profilo social network perderete anche tutti i vostri acquisti VR

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 ottobre 2020)non se la sta passando benissimo sul lato PR: il nuovo visore per la realtà virtuale della compagnia,2, sembra un apparecchio di tutto rispetto, ma alcuni dettagli che circondano il suo funzionamento sono risultati...controversi, per la community.Nel caso non lo sapeste,2 chiederà ai suoi possessori di utilizzare un accountper poter utilizzare il dispositivo, acquistare giochi, applicazioni, eccetera.I possessori dell'originale, diRift e Rift 2, possono fare tuttoo utilizzando un accounta parte. Certo, possono sempre collegare tale account ad un, ma ...