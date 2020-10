Napoli: rubano in un supermercato, tre arresti (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne di Afragola) e Annunziata Petrillo (28enne di Casoria), tutti già noti alle forze dell'ordine. E' accaduto in Via Nazionale delle Puglie, poco lontano da un noto supermercato. I tre si sono impossessati di alcune confezioni di prodotti per igiene personale e alimenti esposti nel market e dopo averli nascosti all'interno di una borsa, sono usciti attraverso un varco sprovvisto di barriere antitaccheggio. I militari - avvisati dal personale addetto alla vigilanza - hanno bloccato il trio mentre si allontanava a bordo della loro auto. All'interno del bagagliaio è stata trovata la merce - circa 100 euro il valore dei prodotti presi senza pagare - ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione diPoggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne di Afragola) e Annunziata Petrillo (28enne di Casoria), tutti già noti alle forze dell'ordine. E' accaduto in Via Nazionale delle Puglie, poco lontano da un noto. I tre si sono impossessati di alcune confezioni di prodotti per igiene personale e alimenti esposti nel market e dopo averli nascosti all'interno di una borsa, sono usciti attraverso un varco sprovvisto di barriere antitaccheggio. I militari - avvisati dal personale addetto alla vigilanza - hanno bloccato il trio mentre si allontanava a bordo della loro auto. All'interno del bagagliaio è stata trovata la merce - circa 100 euro il valore dei prodotti presi senza pagare - ...

IlBacchettone : @gamonapoli @RaiDue Scherzi? I bambini a Napoli già scippano e rubano. Lo sanno tutti! - elena_jb17 : RT @Yonas07636559: Non si puo' rimanere zitti mentre ci rubano la liberta' violando la costituzione ed il buon senso. Forza Napoli,dai raga… - LoverCarbonara : RT @Yonas07636559: Non si puo' rimanere zitti mentre ci rubano la liberta' violando la costituzione ed il buon senso. Forza Napoli,dai raga… - mammasi68 : RT @PAOLO30158591: VERTICE A NAPOLI....... UN VERTICE PER BLOCCARE I MIGRANTI CHE RUBANO, STUPRANO E SPACCIANO QUANDO #Lamorgese ? - museotattile_VA : Non abbiamo parole! Rubano reperti a Pompei ma li riconsegnano: 'Portano sfortuna' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rubano Napoli, vanno a rubare al supermercato: carabinieri arrestano 2 uomini e una donna Il Mattino Napoli: rubano in un supermercato, tre arresti

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne ...

Campagne denigratorie delle facce di tolle, in Campania come in Lombardia. La polemica sui posti di cura intensiva

Le facce di tolla contro la riapertura dell’Ospedale anti-Covid alla Fiera di Milano. Esatte copie delle facce di bronzo in Campania.

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per concorso in furto aggravato Giuseppe De Simone (35 enne di Casalnuovo), Alessandro Catalano (26enne ...Le facce di tolla contro la riapertura dell’Ospedale anti-Covid alla Fiera di Milano. Esatte copie delle facce di bronzo in Campania.