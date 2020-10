Motocross, GP Lommel 2020 MX2: Ben Watson e Roan Van De Moosdijk si spartiscono i successi (Di domenica 25 ottobre 2020) Il britannico Ben Watson (Yamaha) e l’olandese Roan Van De Moosdijk (Kawasaki) si dividono i successi nel GP di Lommel, ultima prova del Mondiale MX2 2020 in terra belga. Lo spettacolo non è mancato in questa domenica che ha visto Tom Vialle (KTM) controllare la situazione. Il francese, sempre più leader del campionato, raccoglie punti importanti grazie ad un terzo ed ad un sesto posto nella race-2. La prima prova della giornata ha incoronato Watson. L’inglese ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il transalpino Maxime Renaux (Yamaha) ed il già citato Vialle. Dopo una serie di podi e di Top5, arriva il successo per Roan Van De Moosdijk. Il centauro di casa Kawasaki ha vinto con sette secondi sullo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Il britannico Ben(Yamaha) e l’olandeseVan De(Kawasaki) si dividono inel GP di, ultima prova del Mondiale MX2in terra belga. Lo spettacolo non è mancato in questa domenica che ha visto Tom Vialle (KTM) controllare la situazione. Il francese, sempre più leader del campionato, raccoglie punti importanti grazie ad un terzo ed ad un sesto posto nella race-2. La prima prova della giornata ha incoronato. L’inglese ha preceduto sotto la bandiera a scacchi il transalpino Maxime Renaux (Yamaha) ed il già citato Vialle. Dopo una serie di podi e di Top5, arriva il successo perVan De. Il centauro di casa Kawasaki ha vinto con sette secondi sullo ...

