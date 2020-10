LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: in ventuno in avanscoperta! (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ULTIMA tappa DEL GIRO D’ITALIA DI oggi Le pagelle di ieri – Classifica generale 13.50 In coda al gruppo Chris Froome fa lavoro di gregariato prendendo le mantelline per tutti i compagni. 13.46 Vantaggio di due minuti per i ventuno all’attacco. Il plotone non vorrà lasciare troppo spazio alla fuga: il più vicino in classifica è Gorka Izagirre, a 3’37” da Primoz Roglic. Intanto inizia a piovigginare sulla corsa 13.43 Dietro di loro Pim Lighthart (Total Direct Energie) e Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) che stanno provando a rientrare sulla fuga, poco più di 50” per loro. Il gruppo maglia rossa sembra essersi rialzato. 13.40 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELL’ULTIMADEL GIRO D’ITALIA DILe pagelle di ieri – Classifica generale 13.50 In coda al gruppo Chris Froome fa lavoro di gregariato prendendo le mantelline per tutti i compagni. 13.46 Vantaggio di due minuti per iall’attacco. Il plotone non vorrà lasciare troppo spazio alla fuga: il più vicino in classifica è Gorka Izagirre, a 3’37” da Primoz Roglic. Intanto inizia a piovigginare sulla corsa 13.43 Dietro di loro Pim Lighthart (Total Direct Energie) e Tsgabu Grmay (Mitchelton-Scott) che stanno provando a rientrare sulla fuga, poco più di 50” per loro. Il gruppo maglia rossa sembra essersi rialzato. 13.40 ...

MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Serie A ?? Torneremo su Inter, Lazio e Atalanta… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'maledetta domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal - #Vuelta #España… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: successo di tappa e maglia a pois per Tim Wellens! - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: successo di tappa e maglia a pois per Tim Wellens! Roglic g… -