Le pagelle dell’Open d’Italia | 4° giro

(Di domenica 25 ottobre 2020) Federico Maccario. Photo Credits: Federazione Italiana Golf Ross McGowan vince l’Open d’Italia 2020 a -20 con 95 putt in quattro giorni, appaiati sul podio a -19 chiudono Colsaerts e Canter. Gli italiani invece come si sono comportati? Scopriamo leriservate agli azzurri. I promossi dell’Open d’Italia Guido Migliozzi: voto 8.5. Quasi perfetto da tee a green, fa bogey a due par 3, sbaglia qualche putt corto e conclude a -7 di giornata. Il miglior italiano del torneo è lui con -13 ma non gli deve bastare: l’obiettivo è competere per la Race to Dubai.Federico Maccario: voto 8.5. Carta pulita con quattro birdie fatti ed uno mancato, colpa di un putt errato alla 18. Il suo -4 di giornata vale la 30° posizione a -12, anche grazie al suo caddie che ha voluto ringraziare…sperando di rivederli entrambi sullo ...