'Gf Vip 5', un gioco ideato da Tommaso Zorzi scatena il caos in Casa: Enock Barwuah e Guenda Goria ai ferri corti! (Di domenica 25 ottobre 2020) Il mattatore di questo Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi ha animato anche quella che sembrava una tranquilla domenica sera nella Casa più spiata d'Italia. L'influencer, per rallegrare la serata, ha infatti ideato un altro dei suoi giochi: 6 concorrenti scelti in maniera casuale dovevano scegliere – in maniera altrettanto casuale – il loro maggiordomo, ovvero uno dei loro compagni che avrebbe fatto da loro assistente personale e che avrebbe soddisfatto tutte le loro richieste fino al giorno successivo. Tra scherzi e risate, Tommaso, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello sembravano i più entusiasti di dare (ironici) ordini ai loro malcapitati maggiordomi che erano Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Stefania Orlano. Questo almeno finché Elisabetta ...

Alexiel85 : @pinkmartina Se togli il gf vip, ballando con le stelle e compagnia cantante allora sì che ci sarà la rivolta :P - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, un gioco ideato da #TommasoZorzi scatena il caos in Casa: #EnockBarwuah e #GuendaGoria ai ferri corti! - Giada59370480 : Gf vip 2020 no comment La contessa é una gran cafona, guenda é l'unica che ragiona#gfvip #guenda - blogtivvu : Squalifica per Elisabetta Gregoraci? Messaggi in codice vietati dal #GFVip - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci rischia la squalifica al GF Vip: violato il regolamento -

