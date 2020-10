Genova | tragico incidente nella notte | travolto gruppo di ragazzi | due gravi

539th : @FedeRpt83 @rep_genova @alecavo Infatti, ed è un danno economico tragico che poteva essere evitato se si fosse agit… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova tragico

Inews24

Tragico incidente nella notte, dove un auto a tutta velocità travolge un gruppo di ragazzi: quattro vittime, di cui una donna incinta ...Genova - La felicità? E’ anche passeggiare per le strade ... in occasione dei suoi 54 anni “festeggiati” in ospedale dove si trova dopo il tragico incidente dello scorso giugno: «So che torneremo a ...