Gattuso: «Nel primo tempo eravamo sterili, Lozano lo voglio vedere più cazzuto» (Di domenica 25 ottobre 2020) Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Benevento. Queste le sue parole Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Benevento. Queste le parole del tecnico azzurro. PETAGNA – «eravamo sempre lunghi, palleggiavamo in maniera sterile. Sia Koulibaly che Manolas scivolavano poco, abbiamo regalato tanti palloni. Nella ripresa la palla ha iniziato a circolare in maniera veloce e li abbiamo messi in grossa difficoltà». BAKAYOKO – «Bakayoko ha preso una botta, speriamo non sia nulla di grave ma abbiamo dei giocatori all'altezza per sostituirlo». BRIGNOLI – «Se mi sono venuti brutti pensieri nell'ultima azione? Sembra che sono passati 20 anni, ne sono passati solo due. Ovvio che i pensieri brutti ...

