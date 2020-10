Due frati e preti di strada tra i nuovi cardinali scelti dal Papa (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'immagine di una "Chiesa in uscita" si fa sempre più nitida, dopo l'annuncio, dato da Papa Francesco al termine dell'Angelus, del Concistoro del 28 novembre in cui creerà 13 nuovi cardinali, di cui 9 elettori. Tutti i continenti sono rappresentati, tranne l'Oceania. Si va dall'Italia (Assisi) all'Africa, all'Asia (dal Brunei alle Filippine), all'America del Nord e del Sud. Un'attenzione ai preti di strada, ai pastori con "l'odore di pecora", è l'aspetto che più si evince e nell'anno dell'enciclica Fratelli tutti, un'attenzione particolare, tra le nuove porpore, è riservata ai figli di San Francesco. Primo fra tutti, Fra Mauro Gambetti (55 anni), Custode del Sacro Convento di Assisi. Significativa anche la creazione a cardinale del "prete dei rom" Paolo ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'immagine di una "Chiesa in uscita" si fa sempre più nitida, dopo l'annuncio, dato da Papa Francesco al termine dell'Angelus, del Concistoro del 28 novembre in cui creerà 13, di cui 9 elettori. Tutti i continenti sono rappresentati, tranne l'Oceania. Si va dall'Italia (Assisi) all'Africa, all'Asia (dal Brunei alle Filippine), all'America del Nord e del Sud. Un'attenzione aidi, ai pastori con "l'odore di pecora", è l'aspetto che più si evince e nell'anno dell'enciclica Fratelli tutti, un'attenzione particolare, tra le nuove porpore, è riservata ai figli di San Francesco. Primo fra tutti, Fra Mauro Gambetti (55 anni), Custode del Sacro Convento di Assisi. Significativa anche la creazione a cardinale del "prete dei rom" Paolo ...

nicola_strada : Due cari amici, fratelli con cui ho condivido un tratto di cammino, sono ricoverati in terapia intensiva per covid-… - josemanzella : @bbfaviation 21/10/71 Vola il velivolo utilitario bimotore progettato da Stelio Frati, Italair F.20 Pegaso.Spinto d… - Etrurianews : VITERBO - 'La Asl di Viterbo comunica la presenza di due cluster, il primo nel convento dei cappuccini a Viterbo. S… - Ely47074722 : RT @Pox_News_Italy: @polyxena72 @Enricaforpeace @paolacontini64 @OverlookHotel71 Pagano profumantamente un Travaglio ospite per dire due ca… - OverlookHotel71 : RT @Pox_News_Italy: @polyxena72 @Enricaforpeace @paolacontini64 @OverlookHotel71 Pagano profumantamente un Travaglio ospite per dire due ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Due frati Due frati e preti di strada tra i nuovi cardinali scelti dal Papa AGI - Agenzia Italia Il calcio fa i conti con il Covid: in Eccellenza gioca solo La Biellese, al palo Fulgor, Chiavazzese e sei squadre fra Prima e Seconda categoria

Caos calcio. Il mondo della pedata piemontese è allo sbando. Tante, troppe le partite rinviate per l’emergenza Covid-19 che oggi non saranno disputate, dall’Eccellenza a scalare. Nel girone dove gioca ...

Quando Thom Yorke sussurra fra i capelli di Dajana Roncione

Di colonne sonore, incontri del terzo tipo, film che cambiano la vita, e un matrimonio sull'asse Oxford-Bagheria, incontro con il weirdo della musica (e la neo moglie Dajana) alla 15esima Festa del Ci ...

Caos calcio. Il mondo della pedata piemontese è allo sbando. Tante, troppe le partite rinviate per l’emergenza Covid-19 che oggi non saranno disputate, dall’Eccellenza a scalare. Nel girone dove gioca ...Di colonne sonore, incontri del terzo tipo, film che cambiano la vita, e un matrimonio sull'asse Oxford-Bagheria, incontro con il weirdo della musica (e la neo moglie Dajana) alla 15esima Festa del Ci ...