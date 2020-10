DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Geoghegan Hart maglia rosa, a Ganna l’ultima cronometro. 7° Nibali (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 16.43 Grazie per averci seguito in queste tre lunghe settimane. Ma rimanete su OA Sport, abbiamo ancora una Vuelta da vivere. Un saluto sportivo a tutti! 16.41 Contro ogni aspettativa, il Giro d’Italia si è concluso regolarmente a Milano. Più forte di tutto, anche della pandemia. E’ una vittoria di tutti. 16.40 La classifica generale finale: 1 Geoghegan Hart Tao INEOS Grenadiers 85:40:21 2 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:39 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:29 4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:57 5 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:09 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 7:02 7 Nibali Vincenzo Trek – ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 16.43 Grazie per averci seguito in queste tre lunghe settimane. Ma rimanete su OA Sport, abbiamo ancora una Vuelta da vivere. Un saluto sportivo a tutti! 16.41 Contro ogni aspettativa, ild’Italia si è concluso regolarmente a Milano. Più forte di tutto, anche della pandemia. E’ una vittoria di tutti. 16.40 La classifica generale finale: 1Tao INEOS Grenadiers 85:40:21 2 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:39 3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:29 4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:57 5 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:09 6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 7:02 7Vincenzo Trek – ...

