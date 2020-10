Coronavirus, Massimo Andreoni: “I numeri mantengono un trend di crescita e preoccupano” (Di domenica 25 ottobre 2020) I numeri di oggi relativi ai contagi da Covid-19 “evidenziano che ormai l’epidemia è fuori controllo e sono particolarmente preoccupanti sia i dati sui nuovi casi sia quelli relativi ai nuovi ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive“. Così all’ANSA Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie Infettive all’Università di Roma Tor Vergata, commentando i dati odierni del bollettino del ministero della Salute. Le misure del nuovo Dpcm, ha detto, “potranno eventualmente rallentare l’epidemia ma non bloccarla”. I numeri “mantengono un trend di crescita e preoccupano – ha chiarito ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Idi oggi relativi ai contagi da Covid-19 “evidenziano che ormai l’epidemia è fuori controllo e sono particolarmente preoccupanti sia i dati sui nuovi casi sia quelli relativi ai nuovi ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive“. Così all’ANSA, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie Infettive all’Università di Roma Tor Vergata, commentando i dati odierni del bollettino del ministero della Salute. Le misure del nuovo Dpcm, ha detto, “potranno eventualmente rallentare l’epidemia ma non bloccarla”. Iundie preoccupano – ha chiarito ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Massimo Coronavirus, Massimo Clementi. "Boom di contagi, ecco gli errori" il Resto del Carlino In Campania De Luca annuncia lockdown di 30-40 giorni. Governo verso nuovo Dpcm

Fontana: «Situazione drammatica, rispettate regole». In Sicilia scatta la quinta «zona rossa». Sardegna verso il lockdown ma dalla prossima settimana ...

Coronavirus, il quadro nei comuni. A Perugia i positivi sono 1142. A Terni 444. Nove città con oltre cento casi

PERUGIA Numeri che avanzano in maniera impressionante e un sistema di sorveglianza ormai al limite, col tracciamento delle catene di trasmissione del virus a rischio. Neanche il numero record ...

