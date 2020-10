Continuano le proteste nel capoluogo campano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Previste a Napoli nuovecontro il coprifuoco deciso dal presidente De Luca, nonché contro il lockdown che potrebbe essere varato dal governo. Coprifuoco regionale, nuoveindette per questa sera a Napoli su Notizie.it.

Previste a Napoli nuove proteste contro il coprifuoco deciso dal presidente De Luca, nonché contro il lockdown che potrebbe essere varato dal governo. Continuano a Napoli le proteste nei confronti del ...Antonino Miano, 36 anni, si definisce “un lavapiatti come tanti”. È un lavoratore stagionale del turismo e la struttura in cui è impiegato non ha riaperto i battenti dopo il lockdown.