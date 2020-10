Ciclismo | i segreti della Gran Bretagna Da Wiggins a Froome | ora Geoghegan Hart | Carthy e Pidcock Un dominio nelle corse a tappe Luca

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tra il 1903, anno di nascita del Tour de France, e il 2010, laaveva conquistato appena tre podi neidi giri. Tutti quanti, peraltro, con Robert Millar. Nazioni come la vicina Irlanda, che Giro, Tour e Vuelta li aveva vinti tutti e tre nel secolo scorso, e la Svezia, oggi totalmente sparita dalla mappa del mondo ciclistico, vantavano uno storicogare di tre settimane decisamente migliore. E badate bene, ilnel Regno Unito è uno sport diffuso da sempre. Già sul finire dell’800 erano una delle nazioni faro su pista e per tutto il ‘900, in questo segmento del pedale, hanno sfornatodi campioni come il velocista Reginald Harris e l’inseguitore Hugh Porter. Su strada, inoltre, hanno avuto alcunidi ...