Cagliari contro Crotone: modulo nuovo per Di Francesco e difesa da registrare (Di domenica 25 ottobre 2020) Eusebio Di Francesco ph ctredits: GettyimagesGiorno di gara per il Cagliari che oggi affronta nel lunch-match della quinta giornata di Serie A un Crotone galvanizzato dal pareggio ottenuto contro la Juventus. È una squadra in salute quella di Giovanni Stroppa, che pare finalmente aver trovato la giusta quadra grazie alla difesa a cinque e alla presenza di due punte veloci come Messias e Simy già in ottima sintonia tra loro. Il club rossoblu, dal canto suo, ha festeggiato il ritorno al gol di Giovanni Simeone, decisivo con una doppietta nella gara del “Grande Torino”. Eusebio Di Francesco cerca ora dai suoi un’altra grande prestazione per dare continuità al buon risultato della scorsa settimana. Ci sono ovviamente degli aspetti da migliorare, come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Eusebio Diph ctredits: GettyimagesGiorno di gara per ilche oggi affronta nel lunch-match della quinta giornata di Serie A ungalvanizzato dal pareggio ottenutola Juventus. È una squadra in salute quella di Giovanni Stroppa, che pare finalmente aver trovato la giusta quadra grazie allaa cinque e alla presenza di due punte veloci come Messias e Simy già in ottima sintonia tra loro. Il club rossoblu, dal canto suo, ha festeggiato il ritorno al gol di Giovanni Simeone, decisivo con una doppietta nella gara del “Grande Torino”. Eusebio Dicerca ora dai suoi un’altra grande prestazione per dare continuità al buon risultato della scorsa settimana. Ci sono ovviamente degli aspetti da migliorare, come ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #SerieA, il #Cagliari cerca conferme in casa contro il #Crotone - Gazzetta_it : #SerieA, il #Cagliari cerca conferme in casa contro il #Crotone - infoitsport : Di Francesco avverte il Cagliari: 'Contro il Crotone serve attenzione' - FulviaFrongia : RT @dinamo_sassari: ?? G A M E D A Y ?? 5ª di @LegaBasketA: giganti in scena al Taliercio contro la @REYER1872 ?? A che ora? ? 17:30 Com… - plusvalinter : @Alex_Cavasinni Rettifico, il fallo su ranocchia era la stagione precedente quella in cui dopo la vittoria allo sta… -