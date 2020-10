Benevento-Napoli | Insigne gol spettacolare | traversa rete per l’1-1 VIDEO

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - Gazzetta_it : Gol! Benevento - Napoli 1-2, rete di Petagna A. (NAP) - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: R. Insigne ? L. Insigne ? Benevento-Napoli, la partita dell'Insigne² #Insigne #SerieA - KiraFreeo : RT @CB_Ignoranza: R. Insigne ? L. Insigne ? Benevento-Napoli, la partita dell'Insigne² #Insigne #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Napoli

Episodio curioso durante il match valevole per la quinta giornata di Serie A tra Benevento e Napoli. Al 65' il risultato è di 1-1 e le reti sono state messe a segno dai fratelli Insigne.Benevento- Napoli non è soltanto l’unico derby campano in Serie A, ma è anche il derby tra i fratelli Roberto e Lorenzo Insigne nonchè la sfida tra Inzaghi e Gattuso, per anni compagni di squadra nel ...