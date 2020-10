A Benevento vince il Napoli e segnano i due Insigne (Di domenica 25 ottobre 2020) E' la domenica dei fratelli Insigne. Benevento-Napoli finisce 2-1 per gli azzurri con Roberto che porta in vantaggio i sanniti al 30' e Lorenzo che impatta nella ripresa al 60'. Petagna, entrato dalla panchina segna poi il gol partita del 2-1 al 67'. Pareggio al Tardini tra Parma e Spezia (2-2). Ospiti in vantaggio con lo stacco vincente di Chabot, da calcio d'angolo. Dopo 3' minuti raddoppia Agudelo. Di Gagliolo al 34' il gol del Parma 2-1 che pareggia con Kucka su rigore al 92'.Risultati: (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; Cagliari-Crotone 4-2; Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2; ore 18 Fiorentina-Udinese, ore 20.45 Juventus-Verona; lunedì 26/10 ore 20.45 Milan-RomaClassifica: Milan 12, Sassuolo, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) E' la domenica dei fratellifinisce 2-1 per gli azzurri con Roberto che porta in vantaggio i sanniti al 30' e Lorenzo che impatta nella ripresa al 60'. Petagna, entrato dalla panchina segna poi il gol partita del 2-1 al 67'. Pareggio al Tardini tra Parma e Spezia (2-2). Ospiti in vantaggio con lo stacconte di Chabot, da calcio d'angolo. Dopo 3' minuti raddoppia Agudelo. Di Gagliolo al 34' il gol del Parma 2-1 che pareggia con Kucka su rigore al 92'.Risultati: (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; Cagliari-Crotone 4-2;1-2, Parma-Spezia 2-2; ore 18 Fiorentina-Udinese, ore 20.45 Juventus-Verona; lunedì 26/10 ore 20.45 Milan-RomaClassifica: Milan 12, Sassuolo, ...

