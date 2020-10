48 morti dopo il vaccino antinfluenzale ma il programma prosegue in Corea del Sud: “Vogliamo evitare di combattere influenza e Covid questo inverno” (Di domenica 25 ottobre 2020) 48 sudCoreani sono morti dopo aver ricevuto il vaccino influenzale, ha dichiarato l’Agenzia di controllo e prevenzione delle malattie (KDCA) della Corea, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters. La KDCA ha aggiunto che i vaccini continueranno a ridurre la possibilità di avere epidemie simultanee. Le autorità sanitarie affermano di non aver trovato collegamenti diretti tra i decessi e i vaccini e intendono continuare con il programma di vaccinazione nazionale per cercare di evitare di dover combattere sia l’influenza che il coronavirus nel prossimo inverno. “dopo aver revisionato i casi di morte finora, non è il momento di sospendere il ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) 48 sudni sonoaver ricevuto ille, ha dichiarato l’Agenzia di controllo e prevenzione delle malattie (KDCA) della, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters. La KDCA ha aggiunto che i vaccini continueranno a ridurre la possibilità di avere epidemie simultanee. Le autorità sanitarie affermano di non aver trovato collegamenti diretti tra i decessi e i vaccini e intendono continuare con ildi vaccinazione nazionale per cercare didi doversia l’che il coronavirus nel prossimo inverno. “aver revisionato i casi di morte finora, non è il momento di sospendere il ...

SirDistruggere : Fossi in De Luca li esaudirei: tutto aperto. All’esaurimento dei posti letto in ospedale dal centralino farei parti… - Tg3web : La svolta del Governo dopo un'altra giornata di numeri preoccupanti. Oggi aumentano i morti e continua a crescere l… - Adnkronos : #Sudcorea, 32 morti dopo vaccini antinfluenzali - Rolando28149 : RT @APagliaccis: Sempre in TV, i competenti del giorno dopo, #Salvini, #Meloni, #Briatore, #Zangrillo. Il #COVID19 é morto, l'emergenza é f… - ArmandaGelsomin : RT @Tg3web: La svolta del Governo dopo un'altra giornata di numeri preoccupanti. Oggi aumentano i morti e continua a crescere la curva dei… -

Ultime Notizie dalla rete : morti dopo Sudcorea, 32 morti dopo vaccini antinfluenzali Adnkronos Altri 412 contagi e 3 morti in regione. Nuovi focolai nelle case di riposo

Con diagnosi Covid in Fvg sono morte 21 persone a ottobre ... consueto anche di alcuni dei focolai emersi nelle ultime ore. Dopo quelli all’Itis, ci sono ancora casi nelle strutture triestine ...

Morto Germano Nicolini, il «Diavolo» della Resistenza in Emilia: aveva 101 anni

È morto Germano Nicolini, comandante partigiano e protagonista della Resistenza in Emilia. Noto con il nome di battaglia di 'Diavolo', Nicolini si è spento ...

Con diagnosi Covid in Fvg sono morte 21 persone a ottobre ... consueto anche di alcuni dei focolai emersi nelle ultime ore. Dopo quelli all’Itis, ci sono ancora casi nelle strutture triestine ...È morto Germano Nicolini, comandante partigiano e protagonista della Resistenza in Emilia. Noto con il nome di battaglia di 'Diavolo', Nicolini si è spento ...