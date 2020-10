World Polio Day | in 30 anni salvate 18 milioni di persone

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dellaDAY, il cui tema quest’anno è “una vittoria per la salute globale” “Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dellaDAY, il cui tema quest’anno è “una vittoria contro la, è una vittoria per la salute… L'articolo Corriere Nazionale.