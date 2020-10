Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ieri sera a Napoli ci sono verificati attacchi preordinati atti di violenza organizzati inaccettabile da condannare lo dice il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese esprimendo solidarietà e vicinanza alle forze di polizia e militari e membri della polizia locale che sono stati aggrediti e feriti in via dei propri episodi di guerriglia urbana secondo il presidente della Camera Roberto Fico è stata una violenza inaudita da condannare con fermezza per De Luca spettacolo indegno continueremo a seguire la linea di rigore dice sono stati processati per direttissima e condannati due 32 anni con precedenti per reati di droga arrestati dalla Digos Durante gli scontri per uno dei due la condanna è stata durante otto mesi per il secondo un anno e due mesi con Pena ...