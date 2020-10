Sotto cocaina | investì e uccise Alina | Ma ora non va in carcere

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Sofia Dinolfo Il dolore di mamma Sanda si fa più forte con la sentenza che fino all'ultimo aveva sperato di non sentire. La figlia è stata uccisa da Martina che guidava l'autol'effetto dellae in stato di ebbrezza alcolica. Con il patteggiamento non andrà inTre anni e sei mesi di reclusione. Questa la condanna decisa dal giudice per Martina Mercuriali, la 27enne che ha travolto e ucciso con la propria auto a Forlì la coetaneaMarchetti. I fatti risalgono al 7 aprile del 2019: una mattina come le altre,si stava recando a lavoro a piedi come faceva sempre. Mentre la giovane si trovava sul marciapiede, è stata colpita mortalmente dal palo abbattuto a terra dalla Nissan Micra guidata in stato di ebbrezza e ...