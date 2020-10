Sarri Juventus, retroscena di Pjanic: “Non credeva in noi, c’erano problemi” (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarri Juventus – L’ex regista della Juventus, Miralem Pjanic entra a gamba tesa sul rapporto con il suo vecchio allenatore Sarri. Del resto era chiaro ai più che l’ex tecnico non avesse un buon rapporto con la squadra. Adesso il centrocampista del Barcellona esce allo scoperto e svela, ai microfoni di Tuttosport, un retroscena su Maurizio Sarri. Dichiarazioni pesanti, che confermano il rapporto difficile tra l’ex allenatore bianconero e lo spogliatoio Sarri Juventus, le parole di Pjanic sull’ex tecnico Ecco le parole di Pjanic su Sarri: “Il presidente non parla mai per caso. E’ sempre molto presente nello spogliatoio, sa molto bene ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 ottobre 2020)– L’ex regista della, Miralementra a gamba tesa sul rapporto con il suo vecchio allenatore. Del resto era chiaro ai più che l’ex tecnico non avesse un buon rapporto con la squadra. Adesso il centrocampista del Barcellona esce allo scoperto e svela, ai microfoni di Tuttosport, unsu Maurizio. Dichiarazioni pesanti, che confermano il rapporto difficile tra l’ex allenatore bianconero e lo spogliatoio, le parole disull’ex tecnico Ecco le parole disu: “Il presidente non parla mai per caso. E’ sempre molto presente nello spogliatoio, sa molto bene ...

