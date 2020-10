Previsioni Meteo, importanti novità sul tempo di Ognissanti e inizio Novembre (Di sabato 24 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Ci sono novità nell’evoluzione del tempo nel medio lungo periodo e, più nello specifico, per la festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti. Nelle simulazioni modellistiche dei giorni passati, era computata una buona rimonta anticiclonica su gran parte dell’Europa centro occidentale e settentrionale, tuttavia sulle aree centro-orientali del nostro bacino, l’orientamento prevalente dei forecasts era per una buona persistenza di una moderata circolazione instabile semi-stazionaria, con fulcro principale sui settori ellenici-turchi, ma mediamente incidente anche verso le nostre regioni meridionali. Alla luce degli ultimissimi aggiornamenti, l’aria anticiclonica già prevista su buona parte d’Europa, potrebbe mostrarsi ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020)– Ci sono novità nell’evoluzione delnel medio lungo periodo e, più nello specifico, per la festività die Commemorazione dei Defunti. Nelle simulazioni modellistiche dei giorni passati, era computata una buona rimonta anticiclonica su gran parte dell’Europa centro occidentale e settentrionale, tuttavia sulle aree centro-orientali del nostro bacino, l’orientamento prevalente dei forecasts era per una buona persistenza di una moderata circolazione instabile semi-stazionaria, con fulcro principale sui settori ellenici-turchi, ma mediamente incidente anche verso le nostre regioni meridionali. Alla luce degli ultimissimi aggiornamenti, l’aria anticiclonica già prevista su buona parte d’Europa, potrebbe mostrarsi ...

Previsioni meteo Palermo, sabato, 24 ottobre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la ...

Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 25 ottobre

Annuvolamenti piuttosto estesi al mattino, con possibilità di residue deboli precipitazioni in rapida cessazione e con ampie schiarite in particolare dal tardo pomeriggio. Sui rilievi ...

Previsioni meteo Palermo, sabato, 24 ottobre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la ...