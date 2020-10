MotoGP, Joan Mir: “Mi aspettavo di più dalle qualifiche, domani punto al podio e provo a vincere” (Di sabato 24 ottobre 2020) Joan Mir si appresta ad affrontare domani la prima gara della carriera da leader del Mondiale in MotoGP, ma dovrà farlo scattando dalla quarta fila in dodicesima posizione a causa di una brutta qualifica. Lo spagnolo della Suzuki non è riuscito a trovare il giusto feeling sul giro secco nel Q2, inoltre si è visto cancellare il proprio miglior tempo (lo avrebbe portato forse in terza fila) per averlo ottenuto in regime di bandiere gialle. Si profila dunque una domenica molto intensa per il maiorchino, chiamato ad una grandissima rimonta per provare a salire sul podio per la sesta volta in stagione e soprattutto per conservare la leadership del campionato. “Mi aspettavo di più dalle qualifiche per come mi sentivo nelle FP4, ma con la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020)Mir si appresta ad affrontarela prima gara della carriera da leader del Mondiale in, ma dovrà farlo scattando dalla quarta fila in dodicesima posizione a causa di una brutta qualifica. Lo spagnolo della Suzuki non è riuscito a trovare il giusto feeling sul giro secco nel Q2, inoltre si è visto cancellare il proprio miglior tempo (lo avrebbe portato forse in terza fila) per averlo ottenuto in regime di bandiere gialle. Si profila dunque una domenica molto intensa per il maiorchino, chiamato ad una grandissima rimonta per provare a salire sulper la sesta volta in stagione e soprattutto per conservare la leadership del campionato. “Midi piùper come mi sentivo nelle FP4, ma con la ...

