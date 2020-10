Ministero Salute: 7.625 focolai, aumentano quelli a scuola (Di sabato 24 ottobre 2020) "Sono 7.625 i focolai attivi" di Sars-Cov-2 e "aumentano i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico", lo rileva il report del monitoraggio settimanale della cabina di regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità, sull'analisi dei dati dell'epidemia da Sars-Cov-2. "Sono complessivamente 7.625 i focolai attivi, di cui 1.286 nuovi, quindi anche se sono in aumento i focolai attivi, per la prima volta in undici settimane è in diminuzione il numero di nuovi focolai (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 4.913 focolai attivi di cui 1.749 nuovi)", si legge nel report, che aggiunge: "Questa diminuzione è probabilmente dovuta al forte aumento di casi ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 ottobre 2020) "Sono 7.625 iattivi" di Sars-Cov-2 e "in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico", lo rileva il report del monitoraggio settimanale della cabina di regiadella-Istituto Superiore di Sanità, sull'analisi dei dati dell'epidemia da Sars-Cov-2. "Sono complessivamente 7.625 iattivi, di cui 1.286 nuovi, quindi anche se sono in aumento iattivi, per la prima volta in undici settimane è in diminuzione il numero di nuovi(nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 4.913attivi di cui 1.749 nuovi)", si legge nel report, che aggiunge: "Questa diminuzione è probabilmente dovuta al forte aumento di casi ...

“Sono 7.625 i focolai attivi” di Sars-Cov-2 e “aumentano i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico”, lo rileva il report del monitoraggio settimanale della cabina ...

I contagi da coronavirus salgono ancora in Italia: a confermarlo è l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, in cui sono stati registrati 19.143 nuovi casi e oltre 1000 ricoveri in terapia inten ...

