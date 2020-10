'Meglio il lockdown adesso, a Natale sarebbe il disastro' (Di sabato 24 ottobre 2020) 'Meglio mille volte un a Halloween anziché a '. Bernabò Bocca, presidente di , rappresenta una delle categorie più colpite dal e sulla necessità di anticipare la serrata non ha dubbi. A patto però di ... Leggi su leggo (Di sabato 24 ottobre 2020) 'mille volte un a Halloween anziché a '. Bernabò Bocca, presidente di , rappresenta una delle categorie più colpite dal e sulla necessità di anticipare la serrata non ha dubbi. A patto però di ...

stanzaselvaggia : Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i polizio… - ricpuglisi : Alzo la probabilità di un #Lockdown2, spero meglio congegnato del precedente. Ma mi domando: volevate rimanere in… - RaiNews : 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In e… - MoonCat35355453 : RT @stanzaselvaggia: Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti… - TOSADORIDANIELA : RT @_Edo_: Non sarebbe meglio se ci fossero i fondi per garantire un welfare migliore per chi verrebbe toccato da un nuovo lockdown? La gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio lockdown Meglio lockdown di clausura La Repubblica Pellegrini: “Con un altro lockdown smetto di nuotare”

Mi è costato due giorni di insulti. Mia mamma sta meglio, stiamo aspettando ancora il risultato del tampone, penso sia positivo. Al di là di questo, poverina, è rimasta malissimo per questo caos ...

"All'ultimo venerdì in piazza Giulia": il brindisi amaro della movida torinese

"All'ultimo venerdì in piazza Santa Giulia". Si ripetono i brindisi tra i tavoli di una movida di cui è rimasta solo un'ombra. Nella piazza simbolo della vita notturna universitaria di Torino non c'è ...

Mi è costato due giorni di insulti. Mia mamma sta meglio, stiamo aspettando ancora il risultato del tampone, penso sia positivo. Al di là di questo, poverina, è rimasta malissimo per questo caos ..."All'ultimo venerdì in piazza Santa Giulia". Si ripetono i brindisi tra i tavoli di una movida di cui è rimasta solo un'ombra. Nella piazza simbolo della vita notturna universitaria di Torino non c'è ...