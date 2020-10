LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: FP3 in tempo reale, Dovizioso si gioca l’accesso al Q2 (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Teruel (24 ottobre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA delle prove libere 3 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon i piloti e le squadre spingeranno al massimo per ottenere la miglior prestazione possibile e avere una posizione in griglia di partenza degna di questo nome. In MotoGP il contesto è tutto da chiarire. Se si guarda alla velocità pura, la Yamaha può ambire alla pole-position con lo spagnolo Maverick Vinales e il francese Fabio Quartararo, ma attenzione alla Honda: il giapponese Takaaki Nakagami, il britannico Cal ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(24 ottobre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP di, round del Mondialedi. Sul tracciato di Aragon i piloti e le squadre spingeranno al massimo per ottenere la miglior prestazione possibile e avere una posizione in griglia di partenza degna di questo nome. Inil contesto è tutto da chiarire. Se si guarda alla velocità pura, la Yamaha può ambire alla pole-position con lo spagnolo Maverick Vinales e il francese Fabio Quartararo, ma attenzione alla Honda: il giapponese Takaaki Nakagami, il britannico Cal ...

