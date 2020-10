Invisibili: così la rabbia diventa follia (Di sabato 24 ottobre 2020) L'ultimo episodio di cronaca è quello dell'immigrato tunisino che ha ucciso don Roberto Malgesini, a Como. Ma sono in aumento i casi di clandestini con disturbi psichici lasciati a se stessi e non monitorati, quasi sempre trascurati dai servizi sociali. Quando poi il disagio esplode in modo drammatico, gli effetti possono essere fatali.«Sono contento di quello che ho fatto. Quel prete ha partecipato a un complotto contro di me per farmi rimpatriare in Tunisia». Non c'era alcun pentimento nel primo, farneticante interrogatorio di Mahmoudi Ridha, il tunisino che lo scorso 15 settembre ha ucciso con un coltello lungo 22 centimetri don Roberto Malgesini, prete di strada che, a Como, aiutava gli ultimi. Compreso il suo assassino.Nonostante i precedenti penali e un ordine di espulsione del 2014, Ridha viveva come un fantasma, senza finestre né acqua corrente, in una ... Leggi su panorama (Di sabato 24 ottobre 2020) L'ultimo episodio di cronaca è quello dell'immigrato tunisino che ha ucciso don Roberto Malgesini, a Como. Ma sono in aumento i casi di clandestini con disturbi psichici lasciati a se stessi e non monitorati, quasi sempre trascurati dai servizi sociali. Quando poi il disagio esplode in modo drammatico, gli effetti possono essere fatali.«Sono contento di quello che ho fatto. Quel prete ha partecipato a un complotto contro di me per farmi rimpatriare in Tunisia». Non c'era alcun pentimento nel primo, farneticante interrogatorio di Mahmoudi Ridha, il tunisino che lo scorso 15 settembre ha ucciso con un coltello lungo 22 centimetri don Roberto Malgesini, prete di strada che, a Como, aiutava gli ultimi. Compreso il suo assassino.Nonostante i precedenti penali e un ordine di espulsione del 2014, Ridha viveva come un fantasma, senza finestre né acqua corrente, in una ...

SeratEnrico : RT @panorama_it: L'ultimo episodio è quello dell'immigrato tunisino che ha ucciso don Roberto Malgesini, a Como. Ma i casi di clandestini c… - panorama_it : L'ultimo episodio è quello dell'immigrato tunisino che ha ucciso don Roberto Malgesini, a Como. Ma i casi di clande… - siamofavole : siamo tutti nella stessa fiaba. stiamo affrontando i mostri invisibili. e i mostri invisibili saranno sconfitti. no… - marcomerlino19 : @Vickiegogreen @Barbara___2105 @Roberto20932732 @dny75 @ItalyQanons Ciao VV, forse non è proprio così (riguardo la… - Adry468 : @StampaTorino @LaStampa Abbiate rispetto per questa signora di 93 anni, lasciatela in pace. Lo so che per avere un… -

Ultime Notizie dalla rete : Invisibili così Catania blindata per il processo, Salvini: «Fiducia nei magistrati» Corriere della Sera