Il post-partita di Atalanta-Sampdoria (Di sabato 24 ottobre 2020) Consuete conferenze stampa post partita al termine di Atalanta-Sampdoria, anticipo delle 15:00 della quinta giornata di Serie A. Il primo a presentarsi è Gasperini. "Sconfitta? E' colpa mia" "Sono partite in cui il responsabile è l'allenatore. Abbiamo fatto un'ottima gara ma siamo stati molto poco pericolosi, poi nella prima occasione loro ci hanno fatto gol. Oggi ho fatto io un po' di esperimenti, era una sorta di cantiere". Apre così la sua conferenza il tecnico dell'Atalanta. Che poi, molto lucidamente, spiega:" Abbiamo perso un po' di distanze e situazioni che non siamo riusciti a concretizzare. Una cosa inusuale per noi non riuscire mai ad andare al tiro in modo pericoloso", ha aggiunto Gasp.

