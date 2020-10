F1 | GP Portogallo 2020 | qualifiche posticipate di 30? per un tombino divelto nella FP3 da Vettel

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) Un inconveniente in avvicinamento alledel GP del, round del Mondiale di F1. Il time-attack, previsto alle ore 15.00, è stato ritardato di una trentina di minuti per via di un problema lungo la pista. Nel corso della FP3 unè statoal passaggio della Ferrari del tedesco Sebastian. Per mettere in sicurezza la pista, quindi, è stato deciso di posticipare il via della Q1 alle 15.30. In case you missed FP3… This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ — Formula 1 (@F1) October 24,Una situazione che ha dei precedenti, se si pensa al GP di Monaco del 2016 e del 2018, al GP di Malesia del 2017 e al GP di Baku dell’anno ...