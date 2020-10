F1 GP Portimao 2020, Mekies: “Buona qualifica, aggiornamenti danno indicazioni positive” (Di sabato 24 ottobre 2020) Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ha commentato con soddisfazione i risultati nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2020 in corso sul circuito inedito di Portimao. “Con Charles abbiamo ripetuto il risultato di due settimane fa, anche se in condizioni molto diverse. E’ stata una buona qualifica – spiega il dirigente della Rossa – Gli aggiornamenti che abbiamo portato sembrano permetterci di competere nel gruppone dietro alle tre macchine più veloci, niente di trascendentale ma questo ci dimostra che la direzione presa è quella giusta.” Mekies ha spiegato anche la scelta di qualificare entrambi i piloti con la gomma media nel Q2: “Charles ha subito trovato più feeling rispetto a Sebastian ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Laurent, direttore sportivo della Ferrari, ha commentato con soddisfazione i risultati nelle qualifiche del Gran Premio del Portogalloin corso sul circuito inedito di. “Con Charles abbiamo ripetuto il risultato di due settimane fa, anche se in condizioni molto diverse. E’ stata una buona– spiega il dirigente della Rossa – Gliche abbiamo portato sembrano permetterci di competere nel gruppone dietro alle tre macchine più veloci, niente di trascendentale ma questo ci dimostra che la direzione presa è quella giusta.”ha spiegato anche la scelta dire entrambi i piloti con la gomma media nel Q2: “Charles ha subito trovato più feeling rispetto a Sebastian ...

