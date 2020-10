Covid? No, un'agitazione sindacale. Liorni, che beffa per ItaliaSì: un secondo dopo l'apertura... caso in Rai (Di sabato 24 ottobre 2020) È stato presto spiegato il piccolo mistero che c'era stato attorno a ItaliaSì, la trasmissione di Marco Liorni che all'ultimo non è andata in onda su RaiUno. Tutto è successo nel giro di pochi minuti: c'era stata la solita apertura, poi la pubblicità e al rientro i telespettatori si sono ritrovati davanti una replica de L'Allieva 3. Immediato è partito il tam tam dei social e allora Liorni su Instagram è intervenuto così: “Oggi ItaliaSì purtroppo non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, la puntata era pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l'azienda a comunicare. A sabato prossimo”. Poi il post scriptum che esclude casi di positività al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) È stato presto spiegato il piccolo mistero che c'era stato attorno a;, la trasmissione di Marcoche all'ultimo non è andata in onda su RaiUno. Tutto è successo nel giro di pochi minuti: c'era stata la solita, poi la pubblicità e al rientro i telespettatori si sono ritrovati davanti una replica de L'Allieva 3. Immediato è partito il tam tam dei social e allorasu Instagram è intervenuto così: “Oggi; purtroppo non andrà in onda. Siamo molto dispiaciuti, la puntata era pronta, ma siamo stati avvisati poco prima della diretta che non saremmo andati per cause che sarà l'azienda a comunicare. A sabato prossimo”. Poi il post scriptum che esclude casi di positività al ...

Marco Liorni, ItaliaSì salta all'ultimo per un'agitazione sindacale: un secondo dopo l'apertura... caso in Rai

A sabato prossimo”. Poi il post scriptum che esclude casi di positività al Covid: il chiarimento definitivo è arrivato dall’Adnkronos, che è venuta a conoscenza del fatto che ItaliaSì non è andata in ...

