Coprifuoco in tutta Italia: cosa chude con il DPCM di domenica (Di sabato 24 ottobre 2020) Un nuovo DPCM domenica dopo i quasi 20mila casi giornalieri registrati ieri che inasprisce le restrizioni ora in vigore in tutta Italia: tra le ipotesi sul tavolo una stretta sugli spostamenti, il Coprifuoco in tutte le regioni, la serrata delle attività non essenziali. Il governo è dunque al bivio. L'ala rigorista punterebbe a restrizioni più severe, come la possibilita' di prevedere già dalle 18 o dalle 21 una chiusura, salvaguardando solo scuola e lavoro, mentre altri ministri vorrebbero il limite delle 23 o delle 24, come stabilito già da diversi governatori. A rischio palestre, centri estetici, la partecipazione del pubblico agli eventi ma al momento le valutazioni per il nuovo DPCM sono ancora in corso. Possibile dunque anche una ...

