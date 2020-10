Chi sono i cittadini scesi in piazza nel capoluogo campano (Di sabato 24 ottobre 2020) Hanno organizzato la loro protesta via social e nella prima notte di coprifuoco si sono dati a scontri e assalti: chi sono gli insorgenti di Napoli. Protesta a Napoli per il coprifuoco: chi sono gli insorgenti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Hanno organizzato la loro protesta via social e nella prima notte di coprifuoco sidati a scontri e assalti: chigli insorgenti di Napoli. Protesta a Napoli per il coprifuoco: chigli insorgenti su Notizie.it.

welikeduel : 'Sono dalla parte opposta ai negazionisti, non sono un medico né un virologo e tendo a fidarmi di chi ha studiato p… - carlosibilia : Queste immagini si commentano da sole. Ci sono i macchinari per le terapie intensive e sono ammassati negli scantin… - davidefaraone : Eccoci qui: tanto rumore per nulla. Resta una domanda: chi paga per il danno di immagine che questa inchiesta bufal… - attenti_al : RT @welikeduel: 'Sono dalla parte opposta ai negazionisti, non sono un medico né un virologo e tendo a fidarmi di chi ha studiato per tanti… - daphneofaeaea : RT @umbratiIis: @unchimico Dare la colpa a chi è esasperato dalla situazione e fare un applauso a chi sono anni che lucra sui tagli alla sa… -