Barcellona Real | Ansu Fati da record | il più giovane a segnare dal 1947

Il gol messo a segno nel Clasico da Ansu Fati stabilisce un piccolo record: è il giocatore più giovane dal lontano 1947 a timbrare il cartellino nella supersfida Barcellona-Real Madrid Il frizzantissimo avvio di partita in Barcellona-Real Madrid (clicca qui per il live della gara) ha stabilito anche un piccolo record nella storia del Clasico. Il baby fenomeno Ansu Fati, autore del pareggio dopo il gol lampo di Valverde, è infatti il secondo giocatore più giovane che abbia mai siglato nel Clasico. A 17 anni e 359 giorni, il blaugrana è secondo solamente ad Alfonso Navarro che nel lontanissimo 30 marzo 1947 segnò ...

H0PESTR0M : Non riesco a capire come il Real Madrid che sto vedendo contro il Barcellona abbia perso contro lo Shakthar...... #BarcaReal - Falso_Nueve_IT : Coutinho, Messi e Jordi Alba stanno bullizzando il triangolo di destra del Real Madrid. Zidane deve metterci mano n… - vikingjuve1979 : HA GASPERINI NON HAI IL BARCELLONA, REAL MADRID, PSG,BAYER MONACO MONACO..... HAI L ATALANTA IL TOUR OVER NON PUOI PERMETTERTELO. - TheRub14 : Rigore clamoroso non dato al Barcellona. Il Real è proprio la Juve d'Europa. - federicocasotti : Sarà il sole del pomeriggio, sarà lo stadio vuoto, ma Barcellona e Real Madrid stanno giocando con la leggerezza d… -