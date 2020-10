Zenga: «Chi tiferò tra Cagliari e Crotone? Sono a metà campo» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Walter Zenga ha parlato a L’Unione Sarda di Cagliari-Crotone, match valido per la quinta giornata di Serie A Walter Zenga ha parlato a L’Unione Sarda di Cagliari-Crotone, un match tra due squadre che lui ha allenato. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU Cagliari NEWS 24 Cagliari-Crotone PER Zenga – «A Crotone è stato un viaggio pieno di emozioni: avevamo i tifosi allo stadio che ci spingevano a fare sempre meglio. A Cagliari non ho potuto vedere i tifosi riempire lo stadio, sentire la loro gioia quando abbiamo battuto la Juve ma anche i fischi quando abbiamo perso con l’Udinese». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Walterha parlato a L’Unione Sarda di, match valido per la quinta giornata di Serie A Walterha parlato a L’Unione Sarda di, un match tra due squadre che lui ha allenato. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SUNEWS 24PER– «Aè stato un viaggio pieno di emozioni: avevamo i tifosi allo stadio che ci spingevano a fare sempre meglio. Anon ho potuto vedere i tifosi riempire lo stadio, sentire la loro gioia quando abbiamo battuto la Juve ma anche i fischi quando abbiamo perso con l’Udinese». Leggi su Calcionews24.com

