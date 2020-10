“Vita di Pi” | l’avventura onirica di Ang Lee

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “Vita di Pi” – Photo Credits: TvZapUn giovane indiano, una tigre, e mari e cieli che si fondono in un’immensa distesa di stelle. Vita di Pi è il racconto visionario di un viaggio disastroso attraverso l’Oceano Pacifico a bordo di una scialuppa di salvataggio. Ed è anche una scarna parabola vincitrice di decine di premi che rimane ancorata alla carnalità dei suoi protagonisti. Che sono, appunto, un giovane indiano e una tigre. L’avventura di Piscine Molitor Patel, soprannominatosi da bambino Pi come il Pi greco, e della tigre Richard Parker non è poi meno travagliata di quella della produzione del film. Il progetto era stato avviato nel 2002 e tenuto in sospeso fino quando, nel 2009, Ang Lee non è approdato alla regia. E a quel punto, per lo stesso regista taiwanese non era stato facile assegnare i ruoli di Pi ...