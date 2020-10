‘Uomini e Donne’, Ida Platano svela in che rapporti è con Riccardo Guarnieri e risponde alle voci di un suo nuovo flirt (Di venerdì 23 ottobre 2020) La fine della storia d’amore di una coppia molto amata di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ha suscitato molto interesse. I due protagonisti del dating show però, si erano chiusi in loro stessi senza rilasciare molte dichiarazioni sui motivi della rottura. Ida ha deciso di rompere il silenzio sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, rivelando di aver vissuto un momento molto delicato della sua vita dopo la rottura. La dama ha svelato di essersi iscritta in palestra e di aver seguito vari corsi per riappropriarsi pian piano della sua vita. Inoltre, ha svelato di essere stata seguita da una psicologa: Ho deciso di farmi seguire da una psicologa ed è anche grazie lei se sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze. Sto seguendo una terapia ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 ottobre 2020) La fine della storia d’amore di una coppia molto amata di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Ida, ha suscitato molto interesse. I due protagonisti del dating show però, si erano chiusi in loro stessi senza rilasciare molte dichiarazioni sui motivi della rottura. Ida ha deciso di rompere il silenzio sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, rivelando di aver vissuto un momento molto delicato della sua vita dopo la rottura. La dama hato di essersi iscritta in palestra e di aver seguito vari corsi per riappropriarsi pian piano della sua vita. Inoltre, hato di essere stata seguita da una psicologa: Ho deciso di farmi seguire da una psicologa ed è anche grazie lei se sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze. Sto seguendo una terapia ...

