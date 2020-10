“Un altro intervento…”. La brutta notizia arriva direttamente dal volto di UeD (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un intervento all’intestino e a un altro “per la presenza di un nodulo”. Così il cavaliere di Uomini e Donne al magazine del programma. Davanti alle telecamere ha confessato di aver avuto in passato problemi molto gravi di salute e lasciato tutto lo studio ammutolito quando ha rivelato che potrebbe nuovamente ritrovarsi ad affrontare il tumore. Una notizia spiazzante, questa di Paolo Gozzi, il cavaliere arrivato in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Gianni Sperti aveva subito ripreso il 62 per la modalità con cui aveva affrontato l’argomento pubblicamente e ora lui, in una nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha deciso di aprirsi. Crede infatti che qualcuno abbia trattato la sua situazione di salute con leggerezza criticandolo. Quindi ammette che deve fare degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un intervento all’intestino e a un“per la presenza di un nodulo”. Così il cavaliere di Uomini e Donne al magazine del programma. Davanti alle telecamere ha confessato di aver avuto in passato problemi molto gravi di salute e lasciato tutto lo studio ammutolito quando ha rivelato che potrebbe nuovamente ritrovarsi ad affrontare il tumore. Unaspiazzante, questa di Paolo Gozzi, il cavaliereto in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani. Gianni Sperti aveva subito ripreso il 62 per la modalità con cui aveva affrontato l’argomento pubblicamente e ora lui, in una nuova intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha deciso di aprirsi. Crede infatti che qualcuno abbia trattato la sua situazione di salute con leggerezza criticandolo. Quindi ammette che deve fare degli ...

