"Tu ci chiudi e tu ci paghi". Campania, proteste in strada contro il coprifuoco a Napoli (Di venerdì 23 ottobre 2020) Campania, proteste in strada contro il coprifuoco a Napoli VIDEO Petardi, fumogeni, forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Tensione e atti violenti davanti alla sede della Regione Campania a Napoli in via Santa Lucia dove è in atto ora, venerdì 23 ottobre, una delle manifestazioni contro il 'coprifuoco' alle 23 e l'ipotesi di lockdown ventilata dal presidente della giunta Vincenzo De Luca. Durante la protesta è stato aggredito un giornalista. Ci sono due striscioni in cima a un corteo: "tu ci chiudi e tu ci paghi", e poi "contro De Luca". Centinaia di persone hanno prima occupato una parte di lungomare, e poi si ...

