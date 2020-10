Tra i migranti rimpatriati c'è un infetto: così 100 poliziotti finiscono in quarantena (Di venerdì 23 ottobre 2020) Costretti alla quarantena 100 agenti di Polizia impegnati nelle operazioni di rimpatrio di cittadini tunisini avvenute lo scorso 20 ottobre con un volo charter partito dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Go) e diretto ad Hammamet con scalo a Roma e Palermo. I migranti sono stati fatti imbarcare senza attendere l'esito del test e una volta scoperto la positività alla prova del tampone da infezione da Covid-19 di uno di loro era già troppo tardi. A denunciare il caso è il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) che sulla questione scrive una lettera al prefetto Franco Gabrielli nella quale ricostruisce l'intera vicenda surreale "nella quale - scrive il segretario generale Stefano Paoloni - gli operatori della Polizia sono stati esposti a rischi inutili e tranquillamente evitabili a causa della mancata ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Costretti alla100 agenti di Polizia impegnati nelle operazioni di rimpatrio di cittadini tunisini avvenute lo scorso 20 ottobre con un volo charter partito dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Go) e diretto ad Hammamet con scalo a Roma e Palermo. Isono stati fatti imbarcare senza attendere l'esito del test e una volta scoperto la positività alla prova del tampone da infezione da Covid-19 di uno di loro era già troppo tardi. A denunciare il caso; il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) che sulla questione scrive una lettera al prefetto Franco Gabrielli nella quale ricostruisce l'intera vicenda surreale "nella quale - scrive il segretario generale Stefano Paoloni - gli operatori della Polizia sono stati esposti a rischi inutili e tranquillamente evitabili a causa della mancata ...

amnestyitalia : Tra la vita e la morte: il circolo vizioso di crudeltà nei confronti di rifugiati e migranti in #Libia - uomodallospazio : RT @Ettore572: Migranti, arrivati in 85 a Noto. Tra loro forse un positivo - Ettore572 : Migranti, arrivati in 85 a Noto. Tra loro forse un positivo - elenaricci1491 : #Migranti, arrivati in 85 a Noto. Tra loro forse un positivo - forzearmatenews : #Migranti, arrivati in 85 a Noto. Tra loro forse un positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Tra migranti Che fine hanno fatto i migranti positivi? La mappa di cui nessuno parla ilGiornale.it Coronavirus, un infetto tra i migranti rimpatriati in Tunisia: cento poliziotti in quarantena

I migranti sono stati fatti imbarcare senza attendere l’esito del test e una volta scoperto la positività alla prova del tampone da infezione da Covid-19 di uno di loro era già troppo tardi. A ...

EPU, l’Honduras con le spalle al muro

La scorsa settimana, 117 organizzazioni per i diritti umani hanno partecipato alla 36a pre-sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ...

I migranti sono stati fatti imbarcare senza attendere l’esito del test e una volta scoperto la positività alla prova del tampone da infezione da Covid-19 di uno di loro era già troppo tardi. A ...La scorsa settimana, 117 organizzazioni per i diritti umani hanno partecipato alla 36a pre-sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ...