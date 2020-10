Spagna | dal Governo una norma “salva Florentino”

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Consiglio Superiore dello Sport (CSD) corre in soccorso a Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Osasuna. Il CSD porterà infatti al Consiglio dei Ministri una riforma che consenta alle società che non sono “sociedad autonoma deportiva” (SAD) di non coprire le perdite derivanti dal Covid-19. Lo riporta Palco 23, spiegando che la modifica della … L'articolo, daluna“salva Florentino” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.