Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di venerdì 23 ottobre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una ...

Un affascinante viaggio alla scoperta della propria identità. Il regista Luca Guadagnino ci ha svelato i retroscena della nuova serie Sky Original “We Are Who We Are” ...

Inzaghi-Gattuso, amici contro: più forti allenando se stessi

Pippo e Rino faccia a faccia domenica dopo una vita di destini incrociati: dalla cura dei dettagli al lavoro, dalla gavetta alle gioie di Benevento e Napoli. E quella predizione al supercorso di Cover ...

