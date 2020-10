Sampdoria, Ranieri: «Atalanta da prendere come modello» – VIDEO (Di venerdì 23 ottobre 2020) Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta: ecco le sue parole – VIDEO Claudio Ranieri presenta la gara contro l’Atalanta in conferenza stampa. Le sue parole. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU SAMPNEWS24 LA GARA – «L’Atanta gioca, corre, morde. É una squadra da prendere come modello. Domani mi aspetto la solita squadra di Gasperini: solida e determinata, capita a tutti una giornata no. L’ho vista in Danimarca, attaccano e difendono tutti assieme. Il suo vero punto di forza è avere una doppia squadra, sono undici titolari quelli in campo così come quelli in panchina». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Claudioè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’: ecco le sue parole –Claudiopresenta la gara contro l’in conferenza stampa. Le sue parole. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE SU SAMPNEWS24 LA GARA – «L’Atanta gioca, corre, morde. É una squadra da. Domani mi aspetto la solita squadra di Gasperini: solida e determinata, capita a tutti una giornata no. L’ho vista in Danimarca, attaccano e difendono tutti assieme. Il suo vero punto di forza è avere una doppia squadra, sono undici titolari quelli in campo cosìquelli in panchina». Leggi su Calcionews24.com

