Querela per Tommaso Zorzi da un’ex vippona del Grande Fratello: ecco cosa è successo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarebbe scattata ieri la Querela, da parte di Serena Enardu, nei confronti dell’influencer ed attuale gieffino Tommaso Zorzi. Secondo quanto riportato da biccy.it già il mese scorso Serena Enardu aveva fatto delle dichiarazioni a Gossipetv che si erano concluse con una sorta di promessa: Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e il Grande Fratello Vip proprio come la “scema”. Con lui ci vedremo in un’altra sede.fonte: biccy.it Ebbene Serena Enardu avrebbe tenuto fede alle sue parole. Si, perché secondo quanto riportato da biccy.it, l’ex fidanzata di ... Leggi su trendit (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarebbe scattata ieri la, da parte di Serena Enardu, nei confronti dell’influencer ed attuale gieffino. Secondo quanto riportato da biccy.it già il mese scorso Serena Enardu aveva fatto delle dichiarazioni a Gossipetv che si erano concluse con una sorta di promessa:mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e ilVip proprio come la “scema”. Con lui ci vedremo in un’altra sede.fonte: biccy.it Ebbene Serena Enardu avrebbe tenuto fede alle sue parole. Si, perché secondo quanto riportato da biccy.it, l’ex fidanzata di ...

