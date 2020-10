(Di venerdì 23 ottobre 2020)- Ilannuncia ufficialmente "di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Piergiuseppe. Attaccante forte fisicamente, classe 1989, ha ...

sportli26181512 : Piacenza, firma Maritato: arriva a parametro zero: Il centravanti vanta quasi 200 presenze nel calcio professionist… - NewsTuttoC : TOP NEWS ORE 13 - Piacenza, pomeriggio firma Maritato. Le TOP 11 di TuttoC - NprRugby : Giulio Forte firma con i Lyons Piacenza -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza firma

Reduci dalla sconfitta rimediata a Cisterna e ancora prima della vittoria in rimonta per 3-2 firmata a Padova nel turno infrasettimanale ... al momento lontano solo un punto (l’ottava è Piacenza, che ...PIACENZA - Il Piacenza annuncia ufficialmente "di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Piergiuseppe Maritato. Attaccante forte fisicamente, classe 1989, ha ...