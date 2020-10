Pescara | muore a 19 mesi | gli organi vengono donati

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Era affetto da una grave patologia congenita il piccolo di 19ricoverato all’ospedale di. Il neonato era ricoverato in rianimazione dopo un intervento chirurgico, ed i genitori hanno dato l’assenso per il prelievo degli. Il bimbo, affetto appunto da una gravissima patologia genetica, dopo l’intervento chirurgico era entrato in coma ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di. Per lui purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Accertata la morte encefalica, è scattato il periodo di osservazione al termine del quale ne è stato costatato il decesso. I genitori hanno dunque donato gli. I reni sono andati in Svizzera, il fegato a Roma. Tutti noi possiamo essere donatori, per diventarlo, ...